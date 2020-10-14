Американская знаменитость Кайли Дженнер опубликовала архивные фото с сестрой Кендалл. Детские фото моделей очаровали сеть.

Молодая американская миллиардерша Кайли Дженнер попала на экраны телевизоров еще в детском возрасте, а в подростковом она начала свою модельную карьеру, которая до сих пор является довольно успешной. Впрочем, Кайли нечасто вспоминает о своем детстве, которое на тот момент еще не было заполнено съемками реалити-шоу "Семейство Кардашян".

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На личной странице в инстаграме Кайли опубликовала архивные детские фотографии, на которых она позирует вместе с сестрой Кендалл. На одном фото они стоят и держатся за руки. Кайли одета в белую футболку и голубой сарафан в клетку. Ее волосы завязаны в два хвостика красными бантиками. А Кендалл позировала в спортивном костюме со звездой.

Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

На другом кадре Кайли и Кендалл изображены в желтом и розовом костюмах телепузиков. Сестры играют и весело проводят время.

Кайли и Кендалл Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Детские фотографии знаменитых моделей удивили и одновременно очаровали сеть. "Остановись, это слишком мило", "Хочется вас, таких милых, поцеловать", "Это так драгоценно", – написали фолловеры в комментариях. В то же время, подписчики отметили, что Сторми, дочь Кайли, очень похожа не нее саму в детстве.