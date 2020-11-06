В семье знаменитого телесемейства Кардашян-Дженнер произошел конфликт. Звездные сестры Кендалл и Кайли подрались и месяц не разговаривали из-за платья. Что случилось – читайте дальше.

У звездных семья также бывают конфликты, причиной которых могут быть непонятные для многих людей вещи. Так, недавно изрядно поссорились любимицы миллионов Кайли и Кендалл Дженнер.

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В октябре между сестрами произошла ссора. Об этом Кендалл рассказала в тизере нового выпуска реалити-шоу "Семейство Кардашян".

Мы с Кайли сильно поссорились по дороге домой из Палм-Спрингс. Прошло очень много времени, и я ничего о ней не слышала. Это действительно странно, что мы так долго не разговаривали,

– поделилась знаменитость.

Оказывается, причиной скандала стало то, что Кайли забрала платье Кендалл во время семейного отдыха в Палм-Спрингс. Кедалл обвинила сестру в том, что она ударила ее каблуком в шею и Ким Кардашян была вынуждена вызвать охрану.

Но, очевидно, недоразумение между сестрами прояснилось. На страницах издания People речь идет о том, что на днях звездное семейство вместе праздновало день рождения Кендалл, которой 3 ноября исполнилось 25 лет.