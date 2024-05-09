Привітання з днем народження: найтепліші слова для дорогих іменинників

У день народження іменинник приймає найкращі побажання. Рідні та друзі готують привітання, які зворушують або розвеселяють до сліз. Вони роблять все, щоб близька людина запам'ятала своє свято на все життя.

Не завжди самостійно вдається підібрати гарні слова для іменинника. Тому LifeStyle 24 публікує добірку щирих привітань. Зберігайте, щоб вразити усіх гостей на найближчому дні народженні.

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Привітання з днем народження своїми словами

Вітаю з днем народження! Нехай кожна мить приносить тобі лише радість, успіх і натхнення. Бажаю море позитивних емоцій, незабутніх вражень та безмежного щастя. Нехай збуваються усі найзаповітніші мрії!

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Люба (ім'я), з днем народження! Бажаємо, щоб кожна хвилина цього свята була сповнена усмішок та радості, а твоє життя завжди було насичене щастям і добром. Ми завжди поруч, готові повеселитися разом або підтримати!

Щирі привітання для іменинників / Фото "Побажайко"

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Дорогий друже, дякую за те, що ти завжди поруч: і у хвилини радості, і у хвилини смутку. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії й реалізації всіх цілей. Щасливого та незабутнього тобі дня народження!

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Вітаю з днем народження, моя рідна! Нехай сьогоднішнє свято принесе тобі сміх, радість та незабутні моменти. Живи, кохай, радій!

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З днем народження, моя найближча подруго! Бажаю тобі багато щасливих моментів, які будуть освітлювати життя навіть у найпохмуріші моменти!

Щирі привітання для іменинників / Фото "Гумореска"

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Сьогодні – твій день, щиро вітаю зі святом! Бажаю, щоб життя було яскравим, як феєричний салют, і веселим, як найкраща вечірка!

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Вітаємо тебе, дорога імениннице! Нехай кожен день життя буде таким же життєрадісним, веселим та позитивним, як ти сама!

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З днем народження! Залишайся таким же унікальним та неповторним. Бажаю тобі найщиріших усмішок, найтепліших обіймів і найсолодших мрій. Нехай поруч будуть лише хороші та вірні люди. З любов'ю, (ваше ім'я).