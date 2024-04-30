Оригінально та колоритно: українські привітання з днем народження

У привітання з днем народження можна додати нотки українського колориту, щоб бути більш оригінальним. Так гості та іменинник точно запам'ятають ваші побажання.

Добірку цікавих українських привітань підготував LifeStyle 24. Зберігайте, якщо вже незабаром святкуватиме день народження близької людини.

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Українські привітання з днем народження

Щиро вітаю з днем народження! Бажаю, щоб твоє життя було таким же барвистим та насиченим, як наші українські традиції.

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Дорога подруго, зі святом тебе! Найперше, бажаю мирного неба над головою та перемоги. Нехай промінчик світла завжди освітлює тобі дорогу, навіть у такі складні для нашої країни часи. Любові, злагоди й тепла!

Гарні привітання зі святом / Фото "Побажайко"

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Вітаю з днем народження! Нехай кожен твій день буде таким, як українська пісня: мелодійним, пронизливим та завжди запам'ятовується.

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Рідний, сьогодні хочу привітати тебе з днем народження та побажати всього найкращого. Процвітай, як наша Україна, будь її гідним сином, прославляй рідну землю у всьому світі. Міцно обіймаю та цілую, (ваше ім'я).

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Нехай у житті буде стільки радості, скільки в українській хаті під час свят. Нехай кожен твій день буде сповнений духом національної гордості й любові до рідного краю. З днем народження!

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Гарні привітання зі святом / Фото "З днем народження"

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Вітаю з днем народження, мій друже! Нехай твоє життя буде таким же веселим та кольоровим, як українські вишиванки, і таким же смачним, як наші страви!

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З днем народження! Нехай у твоєму серці завжди лунає мелодія української пісні. Бажаю радості, натхнення, успіхів та здійснення усіх мрій!