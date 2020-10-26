25 жовтня учасника гурту ТНМК Фагота, який хворів на коронавірус, помітили в ресторані без маски. Крім того, музикант не приховував, що проголосував на виборчій дільниці. Після шквалу обговорення в мережі він пояснив, що вже цілком здоровий, а симптоми COVID-19 відступили.

Вчора, 25 жовтня, відвідувачі одного з заміських комплексів помітили Фагота разом з коханою Ольгою Навроцькою серед гостей закладу. Їхня поява в людному місці викликала резонанс у мережі, адже пара хворіла на коронавірус, а сам музикант днями скаржився на відсутність музики на самоізоляції. Фагот вирішив пролити світло на ситуацію у фейсбуці.

Важливо Хворий на коронавірус Фагот з'явився у ресторані без маски: фото

Він пояснив, що вже здоровий та незаразний, а COVID-19 повністю відступив. За словами артиста, його одужання підтверджують свіжі "протоколи".

Мені вже добре, симптомів ніяких немає, і по всіх сьогоднішніх протоколах я вважаюсь здоровим та незаразним. Тому сьогодні я виявив свою громадянську позицію та з'явився на виборчій дільниці. Також можу собі дозволити з'являтися в публічних місцях і не вдягати маску, якщо це, наприклад, ресторан,

– написав Фагот.

До допису щодо появи в громадських місцях музикант додав фото, зроблене на виборчій дільниці під час голосування на місцевих виборах. Так, Фагот дотримався всіх належних карантинних заходів і віддав свій голос у захисній масці. Додамо, що обраниця зірки дизайнерка Ольга Навроцька наразі свій стан не прокоментувала.

Нагадаємо, пара захворіла на коронавірус понад два тижні тому і, як зазначала сама Ольга Навроцька, розслаблятися не збиралась. 20 жовтня в інтерв'ю вона наголосила, що симптоми COVID-19 вони з Фаготом ще відчували та продовжували виконувати призначення лікаря.