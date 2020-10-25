Лише три дні тому учасник гурту ТНМК Фагот наголошував, що до самоізоляції ставиться відповідально. А вже сьогодні, 25 жовтня, хворого на коронавірус артиста помітили у людному місці. Разом з коханою дизайнеркою Ольгою Навроцькою він обідав в одному з заміських ресторанів.

Про позитивний ПЛР-тест на коронавірус Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) розповів 20 жовтня. Він захворів разом з коханою – відомою українською дизайнеркою Ольгою Навроцькою два тижні тому. Днями в інстаграм-профілі музикант оголосив, що на самоізоляції найбільше сумує за музикою, проте поїхати на студію не може, адже до карантинного режиму ставиться відповідально. А вже за три дні з діагнозом COVID-19 Фагот з обраницею з'явився в одному з заміських комплексів. Про це інформує "ТСН".

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Співака помітила одна з відвідувачок ресторану та зазначила, що у закладі він був без маски. Разом з Ольгою Навроцькою Фагот сів за столиком надворі. Судячи з усього, пара вирішила пообідати після прогулянки за містом біля річки, яку дизайнерка показала в інстаграмі, зазначивши, що нарешті подихала свіжим повітрям.



Хвора на коронавірус Ольга Навроцька на прогулянці / Фото Instagram / @navro

Варто зазначити, що Фагот також показав фото з прогулянки в мережі, позуючи в камуфляжному плащі і чорному худі поблизу новенького авто. Ольга Навроцька для виходу обрала худі та куртку нюдового кольору, які поєднала з чорними спортивними штанами. Саме в цих образах пару помітили відвідувачі ресторану.



Хворий на коронавірус Фагот на прогулянці / Фото Instagram / @fahot



Хворий на коронавірус Фагот з'явився у ресторані з коханою / Фото ТСН

Варто додати, що з COVID-19 закохані борються понад два тижні, тому можливо пара вже одужала і отримала негативні результати ПЛР-тестів. Однак наразі жодних офіційних заяв про перемогу над коронавірусом ані Фагот, ані Ольга Навроцька не зробили. Навпаки, кілька днів тому дизайнерка зазначала, що лікування триває, а розслаблятися вони не поспішають, адже симптоми коронавірусу відчувають досі.