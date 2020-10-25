Всего три дня назад участник группы ТНМК Фагот подчеркивал, что к самоизоляции относится ответственно. А уже сегодня, 25 октября, больного на коронавирус артиста заметили в людном месте. Вместе с любимым дизайнером Ольгой Навроцкой он обедал в одном из загородных ресторанов.

О положительном ПЦР-тесте на коронавирус Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) рассказал 20 октября. Он заболел вместе с любимой – известным украинским дизайнером Ольгой Навроцкой две недели назад. На днях в инстаграм-профиле музыкант объявил, что на самоизоляции больше всего скучает по музыке, однако поехать на студию не может, ведь к карантинному режиму относится ответственно. А уже через три дня с диагнозом COVID-19 Фагот с избранницей появился в одном из загородных комплексов. Об этом информирует "ТСН".

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Певца заметила одна из посетительниц ресторана и отметила, что в заведении он был без маски. Вместе с Ольгой Навроцкой Фагот сел за столиком на улице. Судя по всему, пара решила пообедать после прогулки за городом у реки, которую дизайнер показала в инстаграме, отметив, что наконец-то подышала свежим воздухом.



Больная коронавирусом Ольга Навроцкая на прогулке / Фото Instagram / @navro

Стоит отметить, что Фагот также показал фото с прогулки в сети, позируя в камуфляжном плаще и черном худи вблизи новенького авто. Ольга Навроцкая для выхода выбрала худи и куртку нюдового цвета, которые соединила с черными спортивными штанами. Именно в этих образах пару заметили посетители ресторана.



Больной коронавирусом Фагот на прогулке / Фото Instagram / @fahot



Больной коронавирусом Фагот появился в ресторане с любимой / Фото ТСН

Стоит добавить, что с COVID-19 влюбленные борются более двух недель, поэтому возможно пара уже выздоровела и получила отрицательные результаты ПЦР-тестов. Однако пока никаких официальных заявлений о победе над коронавирусом ни Фагот, ни Ольга Навроцкая не сделали. Наоборот, несколько дней назад дизайнер отмечала, что лечение продолжается, а расслабляться они не спешат, ведь симптомы коронавируса испытывают до сих пор.