Украинский исполнитель и лидер группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) заразился COVID-19. Сегодня, 20 октября, мужчина получил положительный ПЦР-тест.

Об инфекционной болезни Олег Михайлюта сообщил на своей фейсбук-странице. По словам мужчины, из симптомов он чувствовал ломоту тела и полностью исчезли все запахи.

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"Я конечно понимал, что все пройдем через этот "коронакипиш", но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так, и тест показал мне, что отныне я официально коронованная личность. В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, т.к. верить или не верить в это все – вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательно, так как их вам никто не заменит. P.S. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный", – написал участник группы "ТНМК".

Поклонники Олега пожелали мужчине скорейшего выздоровления, среди них – крепкого здоровья пожелала актриса Ирма Витовская и исполнитель Тарас Чубай.

Что известно об Олеге Михайлюте?

46-летний исполнитель находится в составе хип-хоп группы ТНМК ("Танок на Майдане Конго) с 1996 года. До этого играл в группах "Казма Казма", "Альфонс де Монфруа", "SYD". Сам артист родился в Харькове и с детства занимался музыкой, впоследствии получил высшее образование в консерватории.