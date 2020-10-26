25 октября участника группы ТНМК Фагота, который болел коронавирусом, заметили в ресторане без маски. Кроме того, музыкант не скрывал, что проголосовал на избирательном участке. После шквала обсуждения в сети он объяснил, что уже вполне здоров, а симптомы COVID-19 отступили.

Вчера, 25 октября, посетители одного из загородных комплексов заметили Фагота вместе с любимой Ольгой Навроцкой среди гостей заведения. Их появление в людном месте вызвало резонанс в сети, так как пара болела коронавирусом, а сам музыкант на днях жаловался на отсутствие музыки на самоизоляции. Фагот решил пролить свет на ситуацию в фейсбуке.

Важно Больной коронавирусом Фагот появился в ресторане без маски: фото

Он объяснил, что уже здоров и незаразный, а COVID-19 полностью отступил. По словам артиста, его выздоровление подтверждают свежие "протоколы".

Мне уже хорошо, симптомов никаких нет, и по всем сегодняшним протоколам я считаюсь здоровым и незаразным. Поэтому сегодня я проявил свою гражданскую позицию и появился на избирательном участке. Также могу себе позволить появляться в публичных местах и не надевать маску, если это, например, ресторан,

– написал Фагот.

К сообщению о появлении в общественных местах музыкант добавил фото, сделанное на избирательном участке во время голосования на местных выборах. Так, Фагот соблюдал все надлежащие карантинные меры и отдал свой голос в защитной маске. Добавим, что избранница звезды дизайнер Ольга Навроцкая пока свое состояние не прокомментировала.

Напомним, пара заболела коронавирусом больше двух недель назад, но, как отмечала сама Ольга Навроцкая, расслабляться не собиралась. 20 октября в интервью она подчеркнула, что симптомы COVID-19 они с Фаготом еще ощущали и продолжали выполнять назначения врача.