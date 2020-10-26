Популярна українська співачка Тіна Кароль виступила на новому концерті "Вечірнього кварталу". Вона постала на сцені в екстравагантній сукні з пікантним декольте.

Тіна Кароль незмінно вражає публіку вишуканими образами. Цього разу артистка одягнула красиву та неординарну для свого стилю сукню, у якій заспівала нові хіти "Найти своих" і "Лодочка". На фан-сторінці виконавиці в інстаграмі з'явилися красиві фото з-за лаштунків.

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Образ Тіни Кароль

Для виступу Кароль обрала чорну сукню довжини максі з плісованою спідницею. Вбрання знаменитості мало два вирізи на животі та спокусливу сіточку на грудях, що додала аутфіту кокетливості. Талію зірка підкреслила за допомогою тонкого ремінця чорного кольору з американською проймою. Такий look Тіна поєднала із замшевими туфлями-човниками в тон сукні на підборах.

Аутфіт артистка доповнила довгими шкіряними рукавичками. Волосся вклала в красиві локони, а на обличчі зробила макіяж в нюдових відтінках з акцентом на очах.

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