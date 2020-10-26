Популярная украинская певица Тина Кароль выступила на новом концерте "Вечернего квартала". Она появилась на сцене в экстравагантном платье с пикантным декольте.

Тина Кароль неизменно поражает публику изысканными образами. На этот раз артистка надела красивое и неординарное для своего стиля платье, в котором спела новые хиты "Найти своих" и "Лодочка". На фан-странице исполнительницы в инстаграме появились красивые фото из-за кулис.

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Образ Тины Кароль

Для выступления Кароль выбрала черное платье длины макси с плиссированной юбкой. Наряд знаменитости имел два выреза на животе и соблазнительную сеточку на груди, добавившую аутфиту кокетливости. Талию звезда подчеркнула с помощью тонкого ремешка черного цвета с американской проймой. Такой look Тина соединила с замшевыми туфлями-лодочками в тон платью на каблуках.

Аутфит артистка дополнила длинными кожаными перчатками. Волосы уложила в красивые локоны, а на лице сделала макияж в нюдових оттенках с акцентом на глазах.

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