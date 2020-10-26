Американська модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс часто стає героїнею відвертих фотосесій. Цього разу дівчина приміряла платинове еротичне вбрання і продемонструвала пружні груди.

Популярна американська модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала чергову серію гарячих фото. Дівчина не соромиться оголюватися та демонструвати принади у відвертому вбранні.

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Жасмін Тукс цього разу постала перед камерою у вбранні платинового кольору. Воно складалось з широких штанів, що вдало робили акцент на тонкій талії моделі, а також бюстгальтера з широкими бретелями, які з'єднувались на шиї дівчини. Він стискав пружні груди Жасмін та еротично підкреслював їх.

Тукс доповнила образ масивними золотистими браслетами на руці й вдягнула перуку з білявим волоссям. Вона також зробила гарний макіяж в тропічному стилі, підкресливши очі товстими чорними стрілками, а контур губ підвела темно-коричневим олівцем.

Жасмін Тукс еротично позувала на камеру на тлі зелені та дерев. Її пікантні фото розбурхали мережу та набрали майже 50 тисяч вподобань.



Сексапільна Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes



Сексапільна Жасмін Тукс / Instagram / @jastookes