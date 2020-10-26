Американская модель и ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс часто становится героиней откровенных фотосессий. На этот раз девушка примерила платиновый эротический наряд и продемонстрировала упругую грудь.

Популярная американская модель и ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс на личной странице в инстаграм опубликовала очередную серию горячих фото. Девушка не стесняется обнажаться и демонстрировать прелести в откровенном наряде.

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Жасмин Тукс на этот раз предстала перед камерой в наряде платинового цвета. Оно состояло из широких брюк, удачно делавших акцент на тонкой талии модели, а также бюстгальтера с широкими бретелями, которые соединялись на шее девушки. Он сжимал упругие груди Жасмин и эротично подчеркивал их.

Тукс дополнила образ массивными золотистыми браслетами на руке и надела парик с белокурыми волосами. Она также сделала красивый макияж в тропическом стиле, подчеркнув глаза толстыми черными стрелками, а контур губ подвела темно-коричневым карандашом.

Жасмин Тукс эротично позировала на камеру на фоне зелени и деревьев. Ее пикантные фото взбудоражили сеть и набрали почти 50 тысяч предпочтений.



Сексапильная Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes



Сексапильная Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes