Канадська акторка та зірка серіалу "Рівердейл" Ванесса Морган розлучається з чоловіком-бейсболістом Майклом Копеком після семи місяців шлюбу. Ймовірною причиною називають вагітність актриси.

Як повідомляють у виданні The Chicago Tribune, 24-річний бейсболіст Майкл Копек першим подав на розлучення. Офіційної причини пара не коментує, але лише нещодавно зірка оголосила, що вагітна первістком, і після цього чоловік начебто подав на розлучення. У січні 2021 акторка Морган повинна народити хлопчика від Копека.

До слова Софі Тернер вперше стала мамою: стать первістка, – ЗМІ

Додамо, що під час вечірки, де актриса повинна була дізнатись про стать дитини, на фотографіях присутня лише одна вона в оточенні друзів.

Для перегляду всіх фото і відео гортайте праворуч:

Відомо, що пара прожила у шлюбі 7 місяців. Зустрічатись вони почали ще у червні 2018 року. У січні 2020-го вони одружились у Флориді. Миловидні фото з весілля розлетілись соціальними мережами, тому фанати досі не можуть повірити, що подружжя не витримало якогось випробування.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про Ванессу Морган?

28-річна канадська актриса і співачка прославилась завдяки ролі у популярному телесеріалі "Рівердейл". Але до цього вона встигла знятись у таких стрічках, як "Моя няня – вампір", "Хроніки Шаннари" та "Вищий клас". Окрім зірка реалізовує себе як співачка і вже випустила 8 хітів.