Канадская актриса и звезда сериала "Ривердейл" Ванесса Морган разводится с мужем-бейсболистом Майклом Копеком после семи месяцев брака. Вероятной причиной называют беременность актрисы.

Как сообщают в издании The Chicago Tribune, 24-летний бейсболист Майкл Копек первым подал на развод. Официальную причину пара не комментирует, но только недавно звезда объявила, что беременна первенцем, и после этого супруг вроде подал на развод. В январе 2021 года актриса Морган должна родить мальчика от Копека.

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Добавим, что во время вечеринки, где актриса должна была узнать о поле ребенка, на фотографиях присутствует только одна она в окружении друзей.

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Известно, что пара прожила в браке 7 месяцев. Встречаться они начали еще в июне 2018 года. В январе 2020-го они поженились во Флориде. Миловидные фото со свадьбы разлетелись в социальных сетях, поэтому фанаты до сих пор не могут поверить, что супруги не выдержали какого-то испытания.

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Что известно о Ванессе Морган?

28-летняя канадская актриса и певица прославилась благодаря роли в популярном телесериале "Ривердейл". Но до этого она успела сняться в таких лентах, как "Моя няня – вампир", "Хроники Шаннары" и "Высший класс". Кроме того звезда реализует себя как певица и уже выпустила 8 хитов.