На початку вересня співачка Наталія Могилевська відправилась на відпочинок у Хорватію. З курорту вона публікувала фото в купальнику та в обіймах чоловіка, підігрівши чутки про новий роман. Лише Катерині Осадчій зірка зізналась, з ким насправді провела відпустку.

Артистка серед тих зірок, які ризикнули вирушити за кордон у період спалаху коронавірусу. У новому випуску програми "Світське життя" Наталія Могилевська розповіла про пляжний відпочинок, який влаштувала вперше за останні 5 років.

До теми Пристрасні обійми та фото в купальнику: Могилевська відправилась на відпочинок з бойфрендом

Востаннє зірка мандрувала Індією, куди їздила наповнюватися енергією та медитувати. Вона наголосила, що Хорватію відвідала вперше і закохалась у фантастичні пейзажі та кришталево чисте море. Тому тепер сміливо називає країну улюбленим курортом.

Проте найбільше публіку цікавило те, з ким Наталія Могилевська провела відпустку. Адже в Хорватію вона полетіла одразу після того, як преса вибухнула повідомленнями про роман співачки з мільйонером і власником столичних бутиків Олегом Рижовим Наталія Могилевська закрутила роман з мільйонером, – ЗМІ. Тоді зірка показала у мережі фото, на якому її обіймає статний чоловік на заході сонця. Цей кадр лише підігрів чутки про роман з Рижовим, однак невдовзі Могилевська пояснила, що вони лише друзі, яких пов'язує спільний проєкт.



Наталія Могилевська на відпочинку / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Як з'ясувалось, відпочивала зірка з друзями. Вона не стала приховувати, що їхня гучна велика компанія не шкодувала заощаджень на довгоочікувану поїздку.

Я відпочивала з друзями. Зробили касу готелю, тому що нас було дуже багато і ми дуже класно відпочивали,

– зізналась Наталія Могилевська.