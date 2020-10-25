В начале сентября певица Наталья Могилевская отправилась на отдых в Хорватию. С курорта она публиковала фото в купальнике и в объятиях мужчины, подогрев слухи о новом романе. Только Екатерине Осадчей звезда призналась, с кем на самом деле провела отпуск.

Артистка среди звезд, которые рискнули отправиться за границу в период вспышки коронавируса. В новом выпуске программы "Светская жизнь" Наталья Могилевская рассказала о пляжном отдыхе, который устроила впервые за последние 5 лет.

К теме Страстные объятия и фото в купальнике: Могилевская отправилась на отдых с бойфрендом

Последний раз звезда путешествовала в Индию, куда ездила наполняться энергией и медитировать. Она подчеркнула, что Хорватию посетила впервые и влюбилась в фантастические пейзажи и кристально чистое море. Поэтому теперь смело называет страну любимым курортом.

Однако больше всего публику интересовало, с кем Наталья Могилевская провела отпуск. Ведь в Хорватию она полетела сразу после того, как пресса взорвалась сообщениями о романе певицы с миллионером и владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым. Тогда звезда показала в сети фото, на котором ее обнимает статный мужчина на закате. Этот кадр только подогрел слухи о романе с Рыжовым, однако вскоре Могилевская объяснила, что они только друзья, которых связывает общий проект.



Наталья Могилевская на отдыхе / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Как выяснилось, отдыхала звезда с друзьями. Она не стала скрывать, что их громкая большая компания не жалела сбережений на долгожданную поездку.

Я отдыхала с друзьями. Сделали кассу отелю, потому что нас было очень много и мы очень классно отдыхали,

– призналась Наталья Могилевская.