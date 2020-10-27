Знаменита британська співачка Адель нещодавно стала зіркою на телешоу. Там вона зіграла в скетчі, який викликав бурхливе обговорення в мережі.

Нещодавно британська співачка Адель повернулась на телеекрани розважального шоу Saturday Night Live, що сталось вперше за 12 років. Знаменитість виступила у ролі ведучої, заспівала свої найкращі хіти та знялась у ролику, який викликав обговорення в мережі. Про це інформує видання CNN.

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Співачка Адель також знялась в скетчі разом з зірками Кейт Маккіннон і Гайді Гарднер. Трійця зіграла розлучених жінок, що настирливо наполягають відвідати Африку заради її неповторної природи, культури, "членів племен" і "масивного бамбуку".

Поки жінки розмовляють, на їхньому тлі темношкірі чоловіки носять на руках та водять по пляжу білих жінок. У соціальних мережах ролик звинуватили через його заохочення секс-туризму в Африці, поширенні стереотипів та "фетишизації темношкірих чоловіків".

"Ця пародія була поганою і недоречною. Чоловіки і жінки в Нігерії, Намібії, Південній Африці та Демократичній Республіці Конго борються за свої життя, і представляти континент як місце сексуального паломництва білих жінок – ганебно", – написала Шенеква Голдінг, журналістка R&B Vibe. "Навіть Адель розуміє, що це – найганебніший скетч за всі часи", – написав користувач соцмереж.

Втім, саме відео на ютубі набрало більше 40 тисяч вподобань і велику кількість позитивних коментарів: "Адель виглядає неймовірно. Не можу зупинитись дивитися на неї, вона чудова", "Найкращою частиною скетчу було дивитись на те, як Адель намагається не засміятися".

Дивитися ролик з Адель на вечірньому шоу онлайн: