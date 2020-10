32-річна британська співачка Адель вперше за 12 років повернулась на телеекрани розважального шоу Saturday Night Live. Зірка не лише виступила у ролі ведучої, а й заспівала свої найкращі хіти. У випуску вона змінила кілька образів, показавши струнку фігуру в усій красі.

24 жовтня відбулось довгоочікуване повернення співачки Адель на телешоу Saturday Night Live, яке не залишилось без уваги преси по всьому світу. В інстаграм-профілі розважальна програма показала найяскравіші моменти нового випуску з зіркою, яка тривалий час уникала камер.

Безумовно, за останній рік Адель напрочуд змінилась, що не могла не прокоментувати публічно. "Я знаю, що я виглядаю справді інакше, ніж тоді, коли ви бачили мене востаннє. Мені довелось подорожувати без зайвого, і це лише половина мене", – заявила зірка на початку ефіру Saturday Night Live.

Виконавиця чудово показала себе в ролі ведучої та акторки, зігравши одну з учасниць популярного реаліті-шоу "Холостяк". Саме як героїня проєкту вона виконала свої хіти "Someone like you", "Hello", чим підкорила публіку.

Образ Адель

Вона з'явилась на телешоу, як голлівудська діва. Для довгоочікуваного виходу співачка обрала корсетний топ з оголеними плечима, який фантастично підкреслив струнку талію. Його Адель поєднала з завуженими штанами з розрізами та туфлями на підборах. Бездоганний вигляд зірки довершив розкішний макіяж зі стрілками і блискучими тінями, масивні сережки з коштовним камінням і голлівудські локони.

Адель також приміряла вишукану мереживну сукню чорного кольору з напівпрозорим декольте, розшитим блискітками. Крім того, артистка з'являлась у стильному костюмі блакитного кольору та смарагдовому комбінезоні від Valentino з квітковим принтом.