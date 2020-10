32-летняя британская певица Адель впервые за 12 лет вернулась на телеэкраны развлекательного шоу Saturday Night Live. Звезда не только выступила в роли ведущей, но и спела свои лучшие хиты. В выпуске она сменила несколько образов, показав стройную фигуру во всей красе.

24 октября состоялось долгожданное возвращение певицы Адель на телешоу Saturday Night Live, которое не осталось без внимания прессы по всему миру. В инстаграм-профиле развлекательная программа показала самые яркие моменты нового выпуска со звездой, которая длительное время избегала камер.

Безусловно, за последний год Адель удивительно изменилась, что не могла не прокомментировать публично. "Я знаю, что я выгляжу действительно иначе, чем тогда, когда вы видели меня в последний раз. Мне пришлось путешествовать без лишнего, и это лишь половина меня", – заявила звезда в начале эфира Saturday Night Live.

Исполнительница прекрасно показала себя в роли ведущей и актрисы, сыграв одну из участниц популярного реалити-шоу "Холостяк". Именно как героиня проекта она исполнила свои хиты "Someone like you", "Hello", чем покорила публику.

Образ Адель

Она появилась на телешоу, как голливудская дива. Для долгожданного выхода певица выбрала корсетный топ с обнаженными плечами, который фантастически подчеркнул стройную талию. Его Адель соединила с зауженными штанами с разрезами и туфлями на каблуках. Безупречный вид звезды довершил роскошный макияж со стрелками и блестящими тенями, массивные серьги с драгоценными камнями и голливудские локоны.

Адель также примерила изысканное кружевное платье черного цвета с полупрозрачным декольте, расшитым блестками. Кроме того, артистка появлялась в стильном костюме голубого цвета и изумрудном комбинезоне от Valentino с цветочным принтом.