Знаменитая британская певица Адель недавно стала звездой на телешоу. Там она сыграла в скетче, который вызвал бурное обсуждение в сети.

Недавно британская певица Адель вернулась на телеэкраны развлекательного шоу Saturday Night Live, что произошло впервые за 12 лет. Знаменитость выступила в роли ведущей, спела свои лучшие хиты и снялась в ролике, который вызвал обсуждения в сети. Об этом сообщает издание CNN.

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Певица Адель также снялась в скетче вместе со звездами Кейт Маккиннон и Хайди Гарднер. Троица сыграла разведенных женщин, которые настойчиво хотят посетить Африку ради ее неповторимой природы, культуры, "членов племен" и "массивного бамбука".

Пока женщины разговаривают, на их фоне темнокожие мужчины носят на руках и водят по пляжу белых женщин. В социальных сетях ролик обвинили за его поощрение секс-туризма в Африке, распространении стереотипов и "фетишизации темнокожих мужчин".

"Эта пародия была плохой и неуместной. Мужчины и женщины в Нигерии, Намибии, Южной Африке и Демократической Республике Конго борются за свои жизни, и представлять континент как место сексуального паломничества белых женщин – позорно", – написала Шенеква Голдинг, журналистка R & B Vibe. "Даже Адель понимает, что это – самый позорный скетч за все время", – написал пользователь соцсетей.

Впрочем, само видео на ютубе набрало более 40 тысяч лайков и большое количество положительных комментариев: "Адель выглядит невероятно. Не могу перестать смотреть на нее, она замечательная", "Лучшей частью скетча было смотреть на то, как Адель старается не засмеяться".

Смотреть ролик с Адель на вечернем шоу онлайн: