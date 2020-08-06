Одна з найвідоміших моделей plus-size Тесс Голлідей подала документи на розлучення. Пишнотіла манекенниця вирішила не розголошувати, що спонукало її розірвати шлюб після 5 років ідилії, однак запевнила прихильників, що готова до пошуків нового обранця.

Про зміни в особистому житті Тесс Голлідей розповіла в інстаграмі. Модель опублікувала фото, зроблене біля басейну її маєтку та написала, що готова до нових стосунків та до консультацій з психологом.

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"Самотня і готова до тривалої терапії. Оскільки я збираюся знову почати зустрічатися з чоловіками, то ось те, що я повинна постійно повторювати собі: довіряй своїй інтуїції, звертай увагу на "червоні прапори" і не уникай близькості тільки тому, що ти налякана", – написала Тесс Голлідей.

Наразі про причини розлучення пишнотіла модель говорить неохоче. За словами Тесс Голлідей, саме вона стала ініціатором розриву. Не зупинило зірку й те, що вона виховувала з Ніком спільного сина.

Я розставила пріоритети, і для мене головніше моє щастя та щастя моїх хлопчиків. Жінки не повинні нести відповідальність за реабілітацію чоловіків. Це все, що я можу сказати. Так що припиніть мене розпитувати,

– відповіла вона.

Що відомо про шлюб Тесс Голлідей

Тесс Голлідей познайомилась із бізнесменом та фотографом Ніком Голлідеєм ще у 2012 році. Австралієць закохався у пишнотілу манекенницю та згодом переїхав до неї у Лос-Анджелес. У 2015 році закохані офіційно одружились, а вже за рік на світ з'явився їхній спільний син Бові. Окрім цього, Тесс Голлідей виховує дитину від попередніх стосунків – 13-річного Райлі.