Одна из самых известных моделей plus-size Тесс Холлидей подала документы на развод. Пышнотелая манекенщица решила не разглашать, что побудило ее разорвать брак после 5 лет идиллии, однако заверила поклонников, что готова к поискам нового избранника.

Об изменениях в личной жизни Тесс Холлидей рассказала в инстаграме. Модель опубликовала фото, сделанное у бассейна ее имения и написала, что готова к новым отношениям и к консультациям с психологом.

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"Одинокая и готова к длительной терапии. Поскольку я собираюсь снова начать встречаться с мужчинами, то вот то, что я должна постоянно повторять себе: доверяй своей интуиции, обращай внимание на "красные флаги" и не избегай близости только потому, что ты напугана", – написала Тесс Холлидей.

Сейчас о причинах развода пышнотелая модель говорит неохотно. По словам Тесс Холлидей, именно она стала инициатором разрыва. Не остановило звезду и то, что она воспитывала с Ником общего сына.

Я расставила приоритеты, и для меня главнее мое счастье и счастье моих мальчиков. Женщины не должны нести ответственность за реабилитацию мужчин. Это все, что я могу сказать. Так что прекратите меня расспрашивать,

– ответила она.

Что известно о браке Тесс Холлидей

Тесс Холлидей познакомилась с бизнесменом и фотографом Ником Холлидеем еще в 2012 году. Австралиец влюбился в пышнотелую манекенщицу и впоследствии переехал к ней в Лос-Анджелес. В 2015 году влюбленные официально поженились, а уже через год на свет появился их общий сын Боуи. Кроме этого, Тесс Холлидей воспитывает ребенка от предыдущих отношений – 13-летнего Райли.