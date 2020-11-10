Популярна американська співачка Lizzo, відома своїми пишними формами, влаштувала новий фотосет у відвертому бікіні. Вона поділилась гарячими фото та відео з шанувальниками.

Пишнотіла співачка Lizzo опублікувала чергову серію світлин та відео на особистій сторінці в інстаграмі. Американська знаменитість активно пропагує бодіпозитив, тому не соромиться оголюватися та демонструвати апетитні форми на публіку.

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32-річна співачка оприлюднила фото, на якому позує на тлі пальм та дерев босоніж, обернувшись до камери спиною. Lizzo постала перед об'єктивом у крихітному бікіні фіолетового та білого кольорів.

Засмагле тіло виконавиця покрила маслом, тому воно виблискувало на сонці, додаючи світлинам перчинки. Співачка хизувалась сідницями та пишними грудьми, еротично танцюючи та вигинаючись під трек колеги Аріани Гранде.

На відео, яке Lizzo заповільнила, видно, як вона демонструє довге волосся, вплетене у велику кількість кісок. Співачка зробила яскравий макіяж, тому її вилиці також блистіли на сонячному світлі.

Гарячі фото та відео виконавиці розбурхали мережу. Менш ніж за добу дописи Lizzo набрали більше мільйона вподобань та безліч коментарів, зокрема й від зіркових друзів.