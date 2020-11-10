Популярная американская певица Lizzo, известная своими пышными формами, устроила новый фотосет в откровенном бикини. Она поделилась горячими фото и видео с поклонниками.

Пышнотелая певица Lizzo опубликовала очередную серию фотографий и видео на личной странице в инстаграме. Американская знаменитость активно пропагандирует бодипозитив, поэтому не стесняется обнажаться и демонстрировать аппетитные формы на публику.

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32-летняя певица обнародовала фото, на котором позирует на фоне пальм и деревьев босиком, обернувшись к камере спиной. Lizzo предстала перед объективом в крошечном бикини фиолетового и белого цветов.

Загорелое тело исполнительница покрыла маслом, поэтому оно сверкало на солнце, добавляя фотографиям перчинки. Певица хвасталась ягодицами и пышной грудью, эротично танцуя и изгибаясь под трек коллеги Арианы Гранде.

На видео, которое Lizzo замедлила, видно, как она демонстрирует длинные волосы, вплетенные в большое количество косичек. Певица сделала яркий макияж, поэтому ее скулы также блестели на солнечном свете.

Горячие фото и видео исполнительницы взбудоражили сеть. Менее чем за сутки сообщения Lizzo набрали более миллиона одобрений и множество комментариев, в том числе и от звездных друзей.