Українська співачка SLAVIA , яка є дружиною народного улюбленця Дзідзьо, вкотре похизувалася звабливою фігурою у бікіні. Артистка показала незабутній відпочинок на Дніпрі, де вона плавала на фешенебельній яхті.

Зірки шоу-бізнесу насолоджуються літніми відпустками. Хтось мандрує Україною та вивчає мальовничі локації, а хтось – наважився відправитися у закордонну подорож в екзотичні країни. Дружина виконавця Дзідзьо Слава разом із подружками вирішила насолодитися літніми днями в Києві. В особистому інстаграм-профілі дівчина поділилася гарячими кадрами.

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Подруги орендували розкішну яхту, на якій приймали сонячні ванни. Свято влаштували не просто так, а з нагоди дівич-вечора однієї з дівчат. Вони чудово провели час, адже погода була сонячною та спекотною. Звісно, що не втратили можливості позасмагати, тому вдосталь ніжилися на сонці.

Зіркова дружина одягнула суцільний купальник яскраво-червоного кольору, що гарно підкреслив усі принади її тіла. Вона похизувалася апетитними сідницями і довгими стрункими ніжками.

"Підморгую сонечку", – написала під фото SLAVIA.



Співачка SLAVIA у червоному бікіні / Instagram / @slavia_official

Пляжний look SLAVIA доповнила великими сережками круглої форми та сонцезахисними окулярами. Її волосся гарно майоріло на вітрі, а на обличчі сяяла усмішка.



Дружина Дзідзьо похизувалася стрункими ніжками / Instagram-Stories / @slavia_official

Прихильники засипали обраницю Дзідзьо компліментами у коментарях. Вони також зазначили, що локація зйомки була дуже романтичною.