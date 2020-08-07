Украинская певица SLAVIA , которая является женой народного любимца Дзидзьо, в очередной раз похвасталась соблазнительной фигурой в бикини. Артистка показала незабываемый отдых на Днепре, где она плавала на фешенебельной яхте.

Звезды шоу-бизнеса наслаждаются летними отпусками. Кто-то путешествует по Украине и изучает живописные локации, а кто-то – решился отправиться в заграничное путешествие в экзотические страны. Жена исполнителя Дзидзьо Слава вместе с подружками решила насладиться летними днями в Киеве. В личном инстаграм-профиле девушка поделилась горячими кадрами.

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Подруги арендовали роскошную яхту, на которой принимали солнечные ванны. Праздник устроили не просто так, а по случаю девичника одной из девушек. Они прекрасно провели время, ведь погода была солнечной и жаркой. Конечно, не упустили возможности позагорать, поэтому вдоволь нежились на солнце.

Звездная жена надела сплошной купальник ярко-красного цвета, который красиво подчеркнул все прелести ее тела. Она похвасталась аппетитными ягодицами и длинными стройными ножками.

"Подмигиваю солнышку", – написала под фото SLAVIA.



Певица SLAVIA в красном бикини / Instagram / @slavia_official

Пляжный look SLAVIA дополнила крупными серьгами круглой формы и солнцезащитными очками. Ее волосы красиво развевались на ветру, а на лице сияла улыбка.



Жена Дзидзьо похвасталась стройными ножками / Instagram-Stories / @slavia_official

Поклонники засыпали избранницу Дзидзьо комплиментами в комментариях. Они также отметили, что локация съемки была очень романтичной.