4 причини, чому обов'язково треба підживити малину в жовтні

14 жовтня 2023, 18:57
Читать новость на русском

Важливим етапом догляду за малиною є саме її підживлення у жовтні. Зокрема, воно допомагає підготувати рослину до зими та покращити врожайність.

Так, підживлення малини в жовтні має свої вагомі переваги. 24 Канал зібрав чотири основні причини, чому це обов'язково треба зробити.

Зверніть увагу Чим підживити малину на зиму: названо 3 найкращі добрива

Чому важливо удобрювати малину в жовтні

  • Осіннє підживлення допомагає розширити та зміцнити кореневу систему малини, що забезпечує кращу підготовку до зими. Рослина матиме більше сил для перенесення морозу. Добрива сприятимуть захисту від можливих пошкоджень.
  • Внесення добрива сприяє росту та розвитку нових пагонів у наступному сезоні. 
  • Підживлення малини у жовтні допоможе забезпечити достатню кількість поживних речовин, а це позитивно вплине на її врожайність вже в наступному сезоні.
  • Окрім того, вносячи добрива восени, ви також сприяєте покращенню родючості ґрунту. 

Зауважте Не можна: ніколи не робіть цього з трояндами восени

Підживлення малини восени – вкрай важливе / Pixabay

Автор: Квітослава Туз