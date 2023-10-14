4 причини, чому обов'язково треба підживити малину в жовтні
14 жовтня 2023, 18:57Читать новость на русском
Важливим етапом догляду за малиною є саме її підживлення у жовтні. Зокрема, воно допомагає підготувати рослину до зими та покращити врожайність.
Так, підживлення малини в жовтні має свої вагомі переваги. 24 Канал зібрав чотири основні причини, чому це обов'язково треба зробити.
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Чому важливо удобрювати малину в жовтні
- Осіннє підживлення допомагає розширити та зміцнити кореневу систему малини, що забезпечує кращу підготовку до зими. Рослина матиме більше сил для перенесення морозу. Добрива сприятимуть захисту від можливих пошкоджень.
- Внесення добрива сприяє росту та розвитку нових пагонів у наступному сезоні.
- Підживлення малини у жовтні допоможе забезпечити достатню кількість поживних речовин, а це позитивно вплине на її врожайність вже в наступному сезоні.
- Окрім того, вносячи добрива восени, ви також сприяєте покращенню родючості ґрунту.
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