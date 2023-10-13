Що категорично не можна робити з трояндами восени і чим не варто накривати їх на зиму, розповідаємо далі.
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Категорично не можна робити це восени
- Не обрізайте недозрілі пагони занадто рано. Якщо робити це під час теплої і сонячної погоди, можете спровокувати відростання нових молодих гілок. Після будь-якої обрізки необхідно продезінфікувати зрізи зеленкою й намастити їх садовим варом.
- Не залишайте листя на кущах. Воно може активізувати інфекцію.
- Не підгортайте троянди вологим ґрунтом, коли на вулиці сиро.
- Не підгрібайте кущі опалим листям троянд. Це може призвести до зараження інфекцією навесні. Краще засипте кущі сухим листям дуба і вкрийте зверху плівкою.
- Плечисті троянди не укладайте на голу землю. Під кущами повинно бути сухо. Покладіть шматки пінопласту або щільно порожні пластикові пляшки.
- Не вкривайте кущі зарано. Троянда – холодостійка рослина. Тому, коли приходять перші заморозки, не потрібно відразу вкривати її. Зробіть це, коли припиняться осінні дощі і встановиться мінусова температура.
- У мороз не пригинайте гілки до землі. Троянди стають крихкими, ламкими при згинанні, тож можуть потріскати, що призведе до їхнього інфікування.
- Не вкривайте кущі поліетиленом чи руберойдом. Сніг притисне таке укриття до землі. Через це можуть зламатися гілки. Окрім того, не буде провітрювання, що є найважливішим фактором для доброї зимівлі.