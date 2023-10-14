Так, подкормка малины в октябре имеет свои весомые преимущества. 24 Канал собрал четыре основные причины, почему это обязательно нужно сделать.
Обратите внимание Чем подкормить малину на зиму: названы 3 лучших удобрения
Почему важно удобрять малину в октябре
- Осенняя подкормка помогает расширить и укрепить корневую систему малины, что обеспечивает лучшую подготовку к зиме. Растение будет иметь больше сил для переноса мороза. Удобрения будут способствовать защите от возможных повреждений.
- Внесение удобрений способствует росту и развитию новых побегов в следующем сезоне.
- Подкормка малины в октябре поможет обеспечить достаточное количество питательных веществ, что положительно повлияет на ее урожайность уже в следующем сезоне.
- Кроме того, внося удобрения осенью, вы также способствуете улучшению плодородия почвы.
Заметьте Нельзя: никогда не делайте этого с розами осенью
Подкормка малины осенью – крайне важна / Pixabay