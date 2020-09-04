У піджаку на оголене тіло: Світлана Тарабарова вразила фотосесією на дев'ятому місяці вагітності
Успішна українська виконавиця Світлана Тарабарова не припиняє дивувати шанувальників. Вона оприлюднила кадри із фотосесії, де постала вагітною, одягнувши піджак на оголене тіло.
Світлана Тарабарова належить до тих зірок шоу-бізнесу, які з радістю діляться з шанувальниками особливими моментами з життя. На особистій інстаграм-сторінці зірка опублікувала чуттєву серію світлин, де постала в особливому стані.
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Артистка очікує на появу донечки, яка має народитися вже цього місяця. Зовсім скоро Світлана вдруге відчує як це, бути матір'ю. А поки вона насолоджується особливим станом та назавжди закарбовує в пам'яті ці миті, позуючи перед фотокамерами.
Образ Світлани Тарабарової
Для чуттєвої зйомки знаменитість обрала ніжний та, водночас, сексуальний образ. Вона постала на кадрах у чорному піджаку, який одягнула на оголене тіло. Груди Тарабарова прикрила рукою та закцентувала увагу на оголеному вагітному животику. Співачка з ніжністю дивилася на нього та посилала любов своїй крихітці, з якою познайомиться вже зовсім скоро.
Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона замилувала мережею такою серією світлин.
"Сьогодні у повітрі справжня осінь", – написала в дописі виконавиця.
Вагітна Світлана Тарабарова у піджаку на оголене тіло / Instagram / @tarabarova
Чуттєва фотосесія Світлани Тарабарової / Instagram / @tarabarova
Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova