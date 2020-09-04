Успішна українська виконавиця Світлана Тарабарова не припиняє дивувати шанувальників. Вона оприлюднила кадри із фотосесії, де постала вагітною, одягнувши піджак на оголене тіло.

Світлана Тарабарова належить до тих зірок шоу-бізнесу, які з радістю діляться з шанувальниками особливими моментами з життя. На особистій інстаграм-сторінці зірка опублікувала чуттєву серію світлин, де постала в особливому стані.

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Артистка очікує на появу донечки, яка має народитися вже цього місяця. Зовсім скоро Світлана вдруге відчує як це, бути матір'ю. А поки вона насолоджується особливим станом та назавжди закарбовує в пам'яті ці миті, позуючи перед фотокамерами.

Образ Світлани Тарабарової

Для чуттєвої зйомки знаменитість обрала ніжний та, водночас, сексуальний образ. Вона постала на кадрах у чорному піджаку, який одягнула на оголене тіло. Груди Тарабарова прикрила рукою та закцентувала увагу на оголеному вагітному животику. Співачка з ніжністю дивилася на нього та посилала любов своїй крихітці, з якою познайомиться вже зовсім скоро.

Волосся артистка вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж. Вона замилувала мережею такою серією світлин.

"Сьогодні у повітрі справжня осінь", – написала в дописі виконавиця.



Вагітна Світлана Тарабарова у піджаку на оголене тіло / Instagram / @tarabarova



Чуттєва фотосесія Світлани Тарабарової / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova