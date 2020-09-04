Успешная украинская исполнительница Светлана Тарабарова не прекращает удивлять поклонников. Она обнародовала кадры с фотосессии, где предстала беременной, надев пиджак на обнаженное тело.

Светлана Тарабарова принадлежит к тем звездам шоу-бизнеса, которые с радостью делятся с поклонниками особыми моментами из жизни. На личной инстаграм-странице звезда опубликовала чувственную серию фотографий, где предстала в особом состоянии.

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Артистка ожидает появления дочери, которая должна родиться уже в этом месяце. Совсем скоро Светлана вторично почувствует как это, быть матерью. А пока она наслаждается особым состоянием и навсегда сохраняет в памяти эти мгновения, позируя перед фотокамерами.

Образ Светланы Тарабаровой

Для чувственной съемки знаменитость выбрала нежный и одновременно сексуальный образ. На кадрах она в черном пиджаке, который надела на обнаженное тело. Грудь Тарабарова прикрыла рукой и акцентировала внимание на обнаженном беременном животике. Певица с нежностью смотрела на него и посылала любовь своей крохе, с которой познакомится уже совсем скоро.

Волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж. Она очаровала сеть такой серией фотографий.

"Сегодня в воздухе настоящая осень", – написала в заметке исполнительница.

Беременная Светлана Тарабарова в пиджаке на обнаженное тело / Instagram / @tarabarova

Чувственная фотосессия Светланы Тарабаровой / Instagram / @tarabarova



Светлана Тарабарова / Instagram / @tarabarova