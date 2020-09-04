Українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на дев'ятому місяці вагітності й очікує народження донечки. Але не забуває про активний спосіб життя: цього разу вона з сином плавали в басейні.

Українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останньому місяці вагітності. Однак, це не заважає їй активно проводити свій час. Чергову серію знімків співачка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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На світлинах зірка купається в дитячому надувному басейні разом з сином Іваном. Світлана показала округлий животик на дев'ятому місяці і позувала в блакитному купальнику.

З цим хлопцем сумно не буває. Просто літні фото на згадку. Вже сумуєте?

– підписала фото Тарабарова.



Світлана Тарабарова з сином Іваном / Instagram / @tarabarova

Також вона попросила шанувальників описати літо трьома словами. Сама Світлана зробила це так: "смузі", "щастя", "стрес".

Світлини співачки з сином та сім'єю замилували мережу. До слова, 9 вересня Іван буде святкувати своє дворіччя. "Два сонечка, будьте щасливі", "Таке позитивне фото", "Які класні", "Ви додаєте цьому світу життя", – пишуть шанувальники під фото.



Світлана Тарабарова з сином Іваном / Instagram / @tarabarova