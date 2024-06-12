Вже не 12 липня: коли українці відзначатимуть свято Петра і Павла у 2024 році

Раніше свято Петра і Павла припадало на 12 липня. Однак у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати деяких релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Тепер українці вшановуватимуть апостолів Петра і Павла 29 червня, тобто вже цього місяця. Більше інформації про це свято розповість LifeStyle 24.

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Свято Петра і Павла: історія цього дня

Петро і Павло були відомими апостолами, які поширювали християнство по всьому світові. Спершу вони називалися інакше – Саул та Симон, адже були язичниками, однак потім охрестилися.

Петро народився у Віфсаїді та був рибалкою. Мав брата Андрія, з яким разом мешкав у Капернаумі. Згодом став дуже близьким до Господа. Кажуть, що якось на Трійцю він переконав 8 тисяч людей прийняти християнську віру.

Свято Петра і Павла / Фото Архікатедральний і Митрополичий собор УГКЦ

Павло був родом з Тарси й також розповідав людям про віру в Ісуса Христа. Він був відданий Сину Божому та багато працював, тому чоловіка дуже шанували. Цікаво, що Павло не був одним із дванадцяти апостолів та не входив до числа 70-ти апостолів. Його називають первоверховним.

Свято Петра і Павла: традиції наших предків

У давні часи напередодні свята люди прибирали у будинку, обвішували ікони та вікна зеленню та рушниками. Наші предки обов'язково збирали квіти, аби у свято прийти до церкви, щоб їх освятити. Господині, крім того, готували мандрики – коржики, які випікаються з пшеничного борошна, сиру та яєць.

Загалом у цей день люди веселилися. Вони танцювали та співали аж до самого ранку. Дівчата, до речі, йшли розважатися до води, оскільки вважалося, що туди на Петра і Павла припливають русалки, яких потрібно відлякати.