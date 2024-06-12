Теперь украинцы будут чествовать апостолов Петра и Павла 29 июня, то есть уже в этом месяце. Больше информации об этом празднике расскажет LifeStyle 24.

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Праздник Петра и Павла: история этого дня

Петр и Павел были известными апостолами, которые распространяли христианство по всему миру. Сначала они назывались иначе – Саул и Симон, ведь были язычниками, однако потом крестились.

Петр родился в Вифсаиде и был рыбаком. Имел брата Андрея, с которым вместе жил в Капернауме. Впоследствии стал очень близким к Господу. Говорят, что как-то на Троицу он убедил 8 тысяч человек принять христианскую веру.

Праздник Петра и Павла / Фото Архикафедральный и Митрополичий собор УГКЦ

Павел был родом из Тарсы и также рассказывал людям о вере в Иисуса Христа. Он был предан Сыну Божьему и много работал, поэтому мужчину очень уважали. Интересно, что Павел не был одним из двенадцати апостолов и не входил в число 70-ти апостолов. Его называют первоверховным.

Праздник Петра и Павла: традиции наших предков

В давние времена накануне праздника люди убирали в доме, обвешивали иконы и окна зеленью и рушниками. Наши предки обязательно собирали цветы, чтобы в праздник прийти в церковь, чтобы их освятить. Хозяйки, кроме того, готовили мандрики – такие лепешки, которые выпекаются из пшеничной муки, сыра и яиц.

В общем в этот день люди веселились. Они танцевали и пели до самого утра. Девушки, кстати, шли развлекаться к воде, поскольку считалось, что туда на Петра и Павла приплывают русалки, которых нужно отпугнуть.