Володарка титулу "Перша віце-міс Всесвіт 2011" Олеся Стефанко після народження первістка надзвичайно швидко повернулась в ідеальну форму. Вона показала нове фото в персиковому купальнику, яке завело мережу.

Майже після двох місяців після пологів молода мама Олеся Стефанко майже одразу відновила бездоганне тіло. Після одруження з чоловіком Сергієм Алісєєнком, пара переїхала до сонячного Маямі. Тож Олеся не втрачає можливості приміряти нові купальники на похизуватися ідеальним тілом на своїй сторінці в інстаграмі.

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Цього разу Олеся Стефанко сфотографувалась в дзеркалі на смартфон. Вона позувала у відвертому персиковому купальнику з широкими бретелями, які вона приспустила, додавши фото особливої перчинки. Молода матуся засвітила рельєфне засмагле тіло та пружні груди в еротичному знімку.

Олеся залишила волосся розпущеним. Вона зробила легкий макіяж, лише підкресливши витончені риси обличчя. Пікантний образ доповнили темні овальні сонцезахисні окуляри.

Під фото Олеся зазначила, що незважаючи на безсонні ночі, їй вдалось повернути силу й міць. Стефанко справді дотримувалась режиму та правильного харчування, як під час вагітності, так і після неї.



Олеся Стефанко в бікіні / Instagram / @olesiastefanko