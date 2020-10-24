Обладательница титула "Первая вице-мисс Вселенная 2011" Олеся Стефанко после рождения первенца быстро вернулась в идеальную форму. Она показала новое фото в персиковом купальнике, которое завело сеть.

Почти через два месяца после родов молодая мама Олеся Стефанко восстановила безупречное тело. После того, как она вышла замуж за Сергея Алисеенко, пара переехала в солнечный Майами. Поэтому Олеся не теряет возможности примерить новые купальники на похвастаться идеальным телом на своей странице в инстаграме.

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На этот раз Олеся Стефанко сфотографировалась в зеркале на смартфон. Она позировала в откровенном персиковом купальнике с широкими бретелями, которые она приспустила, добавив фото особой перчинки. Молодая мамочка засветила рельефное загорелое тело и упругую грудь в эротическом снимке.

Олеся оставила волосы распущенными. Она сделала легкий макияж, лишь подчеркнув изящные черты лица. Пикантный образ дополнили темные овальные солнцезащитные очки.

Под фото Олеся отметила, что несмотря на бессонные ночи, ей удалось вернуть силу и крепкость. Стефанко действительно придерживалась режима и правильного питания как во время беременности, так и после нее.



Олеся Стефанко в бикини / Instagram / @olesiastefanko