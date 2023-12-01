Вже вдарив перший морозець, тож хочеться більше часу проводити вдома: закутатися у плед, взяти улюблену книгу та зробити смачний гарячий чай.

Важливо Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво

1 грудня – це також чудова нагода, щоб прикрасити будинок до свят та купити новорічну ялинку. Прийшла пора гірлянд, адвент-календарів, різдвяних шкарпеток та затишного домашнього вогнища.

За те, що ми змогли зустріти зиму, маємо подякувати Збройним Силам України. Хлопці та дівчата продовжують стояти на захисті нашої держави. Вдячні за кожен прожитий день та за можливість готуватися до новорічних та різдвяний свят.

24 Канал зібрав для вас чудові картинки-привітання з першим днем зими. Надішліть їх рідним і друзям та допоможіть зануритись у зимову казку.

Картинки-привітання з першим днем зими

Перший день зими / Фото forumsmile.com.ua

Перший день зими / Фото ICTV

Перший день зими / Фото joypup

Перший день зими / Фото MAXIMUM

Перший день зими / Фото forumsmile.com.ua

Перший день зими / Фото "Захід Дикий"

Перший день зими / Фото lux.fm

Перший день зими / Фото forumsmile.com.ua