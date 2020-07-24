Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик після тривалого перебування на карантині продовжила роботу на телебаченні, у зйомках кіно, а тепер відбулася перша вистава у театрі.

Танцівник Андрій Дикий приїхав підтримати свою дружину, адже протягом декількох місяців вона не виходила на сцену. Кумедне фото Лілія опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Акторка поділилася світлиною, що була зроблена у гримерці. На ній Ребрик зображена на спині у чоловіка, закинувши одну ногу наперед. Знаменитість одягенена у червону сукню. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала червоною помадою. Ймовірно, це і є сценічне вбрання зірки, у якому вона поставала перед публікою.

На обличчях закоханих сяють усмішки. Лілія щаслива, адже нарешті змогла повернутися до улюбленої роботи, якої їй так не вистачало. Нарешті, вона наживо побачила своїх прихильників. Андрій також радий за дружину, він вкотре показав свою підтримку.

Чоловік прийшов підтримати мене на виставі. А це була перша вистава після карантину. Андрію, дякую за підтримку,

– жартівливо написала під фото Ребрик.



Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Instagram / @liliia.rebrik