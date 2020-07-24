Популярная украинская телеведущая, актриса театра и кино Лилия Ребрик после длительного пребывания на карантине продолжила работу на телевидении, в съемках кино, а теперь состоялось первое представление в театре.

Танцовщик Андрей Дикий приехал поддержать свою жену, ведь в течение нескольких месяцев она не выходила на сцену. Забавное фото Лилия опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Актриса поделилась фотографией, которая была сделана в гримерке. На ней Ребрик изображена на спине у мужчины, закинув одну ногу вперед. Знаменитость одета в красное платье. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на губах, которые накрасила красной помадой. Вероятно, это и есть сценический наряд звезды, в котором она появлялась перед публикой.

На лицах влюбленных сияют улыбки. Лилия счастлива, ведь наконец смогла вернуться к любимой работе, которой ей так не хватало. Наконец, она вживую увидела своих поклонников. Андрей также рад за жену, он в очередной раз показал свою поддержку.

Муж пришел поддержать меня на спектакле. А это было первое представление после карантина. Андрей, спасибо за поддержку,

– шутливо написала под фото Ребрик.



Лилия Ребрик и Андрей Дикий​ / Instagram / @liliia.rebrik