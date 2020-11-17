Перезапуск "Пліткарки" викликав чималий ажіотаж, адже невдовзі глядачі побачать нову історію про елітну школу Нью-Йорка. А поки зйомки в розпалі, у мережі з'являються пікантні кадри акторів.

Зйомки серіалу "Пліткарка": фото

Пікантні фото зі зйомок поширило видання Just Jared. На кадрах можна побачити, як 25-річний актор Томас Догерті крокує вулицею Нью-Йорка у трусах від Tom Ford, золотистому халаті і гумових чоботах. Хлопець спершу намагався прикрити свій бездоганний прес, однак через вітер йому не вдалось цього зробити. Зрештою, Томас Догерті, як справжня голлівудська зірка, вирішив насолодитись цим пікантним дефіле, за яким спостерігали ошелешені американці.

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За даними журналу, у такому образі Томас Догерті з'явиться у нових серіях "Пліткарки". Актора помітили у кількох метрах від знімального майданчика, де він знімався у сцені з Емілі Елін Лінд та Еваном Моком. Після завершення роботи молоді актори переодягнулись та разом вирушили на обід. Всюди зірки "Пліткарки" носили захисні маски, тому впізнати їх прихильникам стрічки було складно.

Перезапуск "Пліткарки": що відомо

Про зйомки нової "Пліткарки" преса написала у липні 2019 року, коли в HBO офіційно підтвердили всі чутки. Автори проєкту наголосили, що у нових серіях глядачі не побачать жодного актора, який грав у попередніх сезонах. Головні ролі тут отримали маловідомі зірки, які тільки починають кар'єру в Голлівуді.

У центрі сюжету постане золота молодь Нью-Йорка, що навчається в елітній школі. Як і інші підлітки, вони переживають зради, кохання і розчарування. Водночас школярі стикаються з сучасними проблемами булінгу в мережі, хейтерством та іншими соціальними явищами.