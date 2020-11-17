Перезапуск "Сплетницы" вызвал немалый ажиотаж, ведь вскоре зрители увидят новую историю об элитной школе Нью-Йорка. А пока съемки в разгаре, в сети появляются пикантные кадры актеров.

Съемки сериала "Сплетница": фото

Пикантные фото со съемок распространило издание Just Jared. На кадрах можно увидеть, как 25-летний актер Томас Догерти шагает по улице Нью-Йорка в трусах от Tom Ford, золотистом халате и резиновых сапогах. Парень сначала пытался прикрыть свой безупречный пресс, однако из-за ветра ему не удалось этого сделать. В конце концов, Томас Догерти, как настоящая голливудская звезда, решил насладиться этим пикантным дефиле, за которым наблюдали ошарашенные американцы.

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По данным журнала, в таком образе Томас Догерти появится в новых сериях "Сплетницы". Актера заметили в нескольких метрах от съемочной площадки, где он снимался в сцене с Эмили Элин Линд и Эваном Моком. После завершения работы молодые актеры переоделись и вместе отправились на обед. Повсюду звезды "Сплетницы" носили защитные маски, поэтому узнать их поклонникам ленты было сложно.

Перезапуск "Сплетницы": что известно

О съемках новой "Сплетницы" пресса написала в июле 2019 года, когда в HBO официально подтвердили все слухи. Авторы проекта отметили, что в новых сериях зрители не увидят ни одного актера, который играл в предыдущих сезонах. Главные роли здесь получили малоизвестные звезды, которые только начинают карьеру в Голливуде.

В центре сюжета предстанет золотая молодежь Нью-Йорка, которая учится в элитной школе. Как и другие подростки, они переживают измены, любовь и разочарование. В то же время школьники сталкиваются с современными проблемами буллинга в сети, хейтерством и другими социальными явлениями.