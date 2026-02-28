Втім, весняний перехід на літній час залишається чинним, тож українцям знову доведеться переводити стрілки вперед і звикати до нового режиму. Детальніше про це – розповідає Офіційний портал Верховної Ради.

Що означає перехід на літній час в Україні?

На практиці це означає, що в ніч переходу на літній час українці спатимуть на годину менше. Адже він ніби "перестрибує" вперед. Втім, головна мета такого кроку полягає в тому, щоб збільшити тривалість світлового дня у вечірній час.

Хоч вранці сонце і сходитиме пізніше за годинником, темнітиме на вулиці теж пізніше, що дасть нам більше денного світла після роботи чи навчання.

Важливо пам'ятати, що сучасна техніка, зокрема смартфони, комп'ютери чи смартгодинники, оновить час автоматично за умови підключення до інтернету. А от механічні чи звичайні настінні годинники доведеться налаштовувати власноруч.

Коли переводити годинники навесні 2026 року?

Наприкінці березня українці знову переводитимуть стрілки годинників на літній час. У 2026 році цей перехід відбудеться в ніч із суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня. Рівно о 03:00 ночі за київським часом стрілки треба перевести на годину вперед. Тобто на годинниках стане одразу 04:00 ранку.

Чому в Україні досі переводять годинники?

Багато хто пам'ятає новини про можливе скасування цієї практики. Дійсно, ще у 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який мав залишити Україну на єдиному зимовому часі назавжди, без подальших переведень.

Однак цей документ так і не підписав президент Володимир Зеленський. Тож країна продовжує жити за старими правилами, переводячи стрілки годинника двічі на рік.

Як підготуватись до переходу на літній час?