Попри розмови про скасування цієї традиції, зміна часу в Україні залишається обов'язковою. Про це детальніше розповідає Офіційний портал Верховної Ради.

Коли і як переводити стрілки навесні 2026 року?

Згідно з постановою Кабміну "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на літній час традиційно відбувається в останню неділю березня. У 2026 році українці переведуть годинники у ніч із суботи, 28 березня, на неділю, 29 березня о 03:00 ночі.

Стрілки потрібно крутити вперед, тобто з 03:00 на 04:00. Це означає, що українці спатимуть на годину менше, але світловий день ввечері стане довшим.

Чому в Україні досі переводять годинники?

У липні 2024 року Верховна Рада дійсно ухвалила гучний законопроєкт №4201, який мав би скасувати переведення годинників і залишити Україну назавжди на зимовому часі.

Втім, цей закон так і не набув чинності, бо Президент України його не підписав. Оскільки юридичних змін не відбулося, країна продовжує жити за старими правилами і двічі на рік змінювати час.

Перехід на літній час 2026 / Фото Freepik

Що ще варто пам'ятати про переведення годинників?