Українцям довелося власноруч змінювати час лише на механічних пристроях, адже сучасні смартфони, ноутбуки та інші гаджети зробили це автоматично. Відтепер країна житиме за літнім часом. Котра зараз година – розповідає 24TimeZones.

Котра зараз година?

Перехід на літній час традиційно відбувся в останню неділю березня – цьогоріч це 29 березня. О 3:00 ранку громадяни України перевели стрілки годинників на 4:00.

Точний час ви можете подивитися тут.

Що цікаво, окрім України, на літній час переходять ще близько 70 країн світу. Втім, Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африки й Південної Америки відмовилися від цієї практики. У країнах поблизу екватора тривалість дня майже не змінюється, тому коригування часу там не має сенсу.

Переведення годинників в Україні / Фото Freepik

Чому в Україні досі переводять годинники?