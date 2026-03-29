Українцям довелося власноруч змінювати час лише на механічних пристроях, адже сучасні смартфони, ноутбуки та інші гаджети зробили це автоматично. Відтепер країна житиме за літнім часом. Котра зараз година – розповідає 24TimeZones.
Котра зараз година?
Перехід на літній час традиційно відбувся в останню неділю березня – цьогоріч це 29 березня. О 3:00 ранку громадяни України перевели стрілки годинників на 4:00.
Що цікаво, окрім України, на літній час переходять ще близько 70 країн світу. Втім, Японія, Китай, Ісландія та більшість держав Африки й Південної Америки відмовилися від цієї практики. У країнах поблизу екватора тривалість дня майже не змінюється, тому коригування часу там не має сенсу.
Чому в Україні досі переводять годинники?
- Традиція переведення годинників в Україні існує з 1981 року. Її впровадили задля економії електроенергії та ефективнішого використання світлового дня. Однак останніми роками дискусії про скасування цієї норми стали особливо гострими через негативний вплив на біоритми людини.
- Нагадаємо, що 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4201, який мав би скасувати сезонні переходи та зафіксувати в Україні єдиний зимовий час.
- Попри схвалення парламентом, станом на березень 2026 року закон так і не набув чинності, оскільки він досі очікує на підпис президента. Саме тому українці продовжують традицію та переходять на літній час цієї неділі.