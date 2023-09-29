Чому варто пересаджувати кімнатні рослини восени: 5 причин
Джерело:Vse_roste
Ми звикли пересаджувати квіти навесні, коли природа оживає й рослини виходять з "зимової сплячки". Але є потреба робити це й восени.
Восени рослини варто пересаджувати ще до початку заморозків. А от взимку їх краще взагалі не чіпати. Є кілька вагомих причин, для чого пересаджувати кімнатні рослини восени.
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Пересадка кімнатних рослин: кілька причин
Спочатку це не зовсім очевидно, але рослини можуть бути уражені хворобами. У літню пору саджанці часто страждають різними захворюваннями. А все через це різні мікроорганізми, які розвиваються в рослинах.
- Шкідники – це ще одна поширена причина, чому варто пересаджувати кімнатні рослини. Тому що там нерідко живуть мушки, тля, інші мікроскопічні комахи. До того ж вони залишають свої яйця та личинки у ґрунті.
Тля на кімнатних рослинах / Фото Flowersholiday.com
Цей фактор ви точно не враховували. Річ у тім, проста водопровідна вода може негативно позначитись на здоров'ї рослин. Тому воду для поливу кімнатних рослин необхідно відстоювати. Інакше у землі чи субстракті накопичуються такі речовини, як хлор, фтор, бром, натрій, які у великій кількості шкодять саджанцям.
- Іноді ґрунт чи субстракт просто виснажуються. Адже там закладена обмежена кількість корисних мікроелементів, які живлять рослини. Найчастіше – це до 6 місяців. Тому й фахівці радять пересаджувати рослини кожних пів року.
Пересадка кімнатних рослин / Фото Kvitka.info
Пересаджувати квіти потрібно через розростання або пошкодження коріння. У період вегетації – активного розвитку, росте не тільки надземна частина саджанця, а коріння також. Тобто, рослині стає тісно, бо вона займає весь горщик.
- Варто знати, що окремі рослини є дуже сприйнятливими до поливу. Якщо земля – перезволожена, то маленькі корінці починають гнити, а якщо надто суха – то гинуть.