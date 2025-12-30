Ця процедура регулюється четвертою частиною статті 67 Кодексу законів про працю України, повідомляє 24 Канал. Згідно з нею порядок ротації вихідних та робочих днів має бути зафіксований у колективному або трудовому договорі. У разі відсутності таких положень у документах, керівник видає окремий наказ, який обов'язково погоджується з профспілкою або уповноваженими представниками колективу, після чого працівників завчасно інформують про зміни у графіку.

Дивіться також Вихідний чи робочий день: яким буде 1 січня 2026 року для українців

Як перенесення робочих днів впливає на норму часу та оплату праці?

Плануючи подібні зміни, необхідно ретельно стежити за балансом робочого часу. Річ у тім, що ротація днів безпосередньо впливає на місячну норму годин. Якщо відпрацювання робочого четверга заплановане на суботу в межах того ж самого місяця, то загальна тривалість робочого часу залишиться незмінною.

Однак у випадках, коли дні міняються місцями між різними місяцями, зокрема, коли січневий день відпрацьовується у грудні, то норма одного місяця зростає, а іншого – відповідно зменшується. Попри такі коливання, на оплаті праці працівників з фіксованим окладом це не позначається, адже вони отримують повну виплату за умови відпрацювання всіх годин за скоригованим графіком.

Як правильно відобразити перенесення робочих днів у табелі та нарахувати зарплату?

Окрему увагу слід приділити відображенню цих змін у Табелі обліку робочого часу, де кожен день має свій статус. День, який став вихідним внаслідок перенесення, не набуває статусу святкового чи неробочого, а вважається звичайним днем відпочинку. Тому за загальним правилом він не оплачується.

Водночас робоча субота має повністю дублювати тривалість та організацію того буднього дня, який вона заміщує. Оскільки така субота офіційно стає робочою за графіком, праця у цей день оплачується в одинарному розмірі, а норми про подвійну оплату за роботу у вихідні, згідно зі статтею 107 Кодексу законів про працю України, тут не застосовуються.

Чи потрібно відпрацьовувати суботи під час відпустки?

Найбільше юридичних нюансів виникає при поєднанні зміненого графіка з відпустками, де ключовим принципом є дотримання актуального розпорядку підприємства. Якщо за наказом керівника субота стала робочою, то працівник зобов'язаний вийти на зміну навіть тоді, коли він перебував у відпустці під час того буднього дня, який перенесли.

Втім, якщо ж відпустка робітника припадає безпосередньо на робочу суботу, то він не повинен відпрацьовувати її пізніше, оскільки відпустка розраховується в календарних днях.

Схожа логіка діє і для фахівців, що працюють неповний тиждень. Так, якщо день, який підлягав перенесенню, був для людини вільним від роботи за індивідуальним графіком, то і призначена робоча субота автоматично залишається для неї вихідною.