Нідерландський виконавець та переможець пісенного конкурсу Євробачення-2019 Дункан Лоуренс отримав пропозицію руки і серця від свого коханого Джордана Гарфілда. Пара почала зустрічатись зустрічатися на початку цього року.

26-річний виконавець поділився радісною звісткою у своєму інстраграмі. Чоловік показав в інстаграм-сторіс свою руку з обручкою та написав: "Я тебе люблю, Джордане Гарфілд".

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Дункану Лоуренсу освідчився бойфренд / Instagram-Stories / @itsduncanlaurence

Бойфренд співака також залишив у своїх інстаграм-сторіс спільний знімок з коханим та написав: "Я попросив Дункана Лоуренса вийти за мене і він відповів "так ". Я ще не був таким щасливим у своєму житті. Я одружуся з найдобрішим, найрозумнішим, найгеніальнішим, найталановитішим і найгарнішим чоловіком. І також я одружуюся з найкращим другом".



Джордан Гарфілд та Дункан Лоуренс / Instagram / @jordandelivers

Варто додати, що Дункан Лоуренс є бісексуалом. На пресконференції перед фіналом Євробачення чоловік заявив, що: "Я більше, ніж просто художник, я людина, я жива істота, я бісексуал, я музикант, я відстоюю це. І я пишаюся тим, що отримую можливість показати себе таким, яким я є". У мережі зазначають, що в переможця Євробачення-2019 з Нідерландів був роман з чоловіком, але у вересні 2019-го вони розійшлись. З Гарфілдом артист почав зустрічатись на початку цього року. Що цікаво, у своєму інстаграмі Дункан не афішував стосунки з бойфрендом, натомість Джордан публікував романтичні фото з коханим останні кілька місяців. На сторінці у Гарфілда зазначається, що чоловік є автором пісень.