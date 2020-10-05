Німецька акторка та модель Тоні Гаррн і англійський актор Алекс Петтіфер одружилися. Закохані протягом декількох років зустрічалися і узаконили стосунки майже через два роки після заручин.

Новоспечене подружжя поділилося першою спільною фотографією у новому статусі на особистих сторінках у соціальних мережах. Романтичний кадр швидко розлетівся мережею та зачарував шанувальників.

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Алекс Петтіфер і Тоні Гаррн одружилися

Тоні та Алекс позували на тлі красивого осіннього пейзажу. Модель постала перед камерою у довгій сукні бежевого кольору на бретелях. На шиї вона зав'язала чорний шарф, а позаду бачимо солом'яний капелюх. Волосся знаменитість забрала назад. Алекс позував поруч із коханою у стильному костюмі.

Закохані показали обручки і пристрасно поцілувалися. Вони чекали на цей незабутній момент протягом декількох років і нарешті офіційно стали чоловіком і дружиною.

Тепер ти справді можеш називати мене дружиною,

– написала під фото Тоні.

Такий ж знімок оприлюднив і Алекс. Він коротко та зворушливо підписав його: "Mr & Mrs Pettyfer".

Що відомо про стосунки Алекса Петтіфера і Тоні Гаррн?

Романтичні стосунки англійського актора Алекса Петтіфера і німецької акторки і моделі Тоні Гаррн тривають вже протягом декількох років. Закохані заручилися у 2019 році, на Різдво. Після цього вони насолоджувалися статусом наречених і готувалися до узаконення стосунків. 4 жовтня 2020 року стало відомо про їх одруження. Наразі не повідомляється, чи буде у пари гучне весілля.