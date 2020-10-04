3 жовтня 44-й президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама святкували 28 річницю шлюбу. Подружжя чуттєво привітало одне одного в мережі та показало зворушливі спільні фото, які розчулили користувачів.

Зразкова пара Барак Обама і Мішель Обама відзначила нікелеве весілля. 28 років тому вони уклали шлюб і створили міцну сім'ю, виховавши двох доньок – 22-річну Малію та 19-річну Наташу. В інстаграм-профілі політик публічно звернувся до дружини.

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Барак Обама зворушливо назвав Мішель коханням всього свого життя і вкотре зізнався у почуттях. Він показав фото з дружиною, на якому позував у світло-блакитній сорочці. Його обраниця була одягнена в приталену смугасту сукню з широким лакованим поясом.

На світлині подружжя схилилось одне до одного головами і щиро усміхалось. Менше ніж за добу цей допис набрав 2,4 мільйона лайків.

Кожен день із Мішель я стаю кращим чоловіком, кращим батьком і кращою людиною. З ювілеєм, Міше. Люблю тебе,

– написав президент.

Мішель Обама також не оминула увагою важливу дату та привітала чоловіка в інстаграмі. Вона поділилась новим кадром з сімейного альбому. На фото перша леді США з розкішною укладкою і вечірнім макіяжем позувала у блузі з квітковим принтом і сережками-кільцями поряд з Бараком Обамою. Він зображений у темній сорочці. Схоже, фото зроблене у неформальній атмосфері.

28 років з одним. Я люблю Барака за його усмішку, характер і співчуття. Так вдячна, що маю його партнером в усьому, чим життя випробовує нас,

– зізналась Мішель Обама.

Варто додати, що у своїх привітаннях подружжя звернулось до прихильників напередодні президентських виборів в США, які відбудуться 3 листопада. Як Мішель, так і Барак Обама наголосили, як важливо проголосувати за нового очільника держави. Вони закликали допомогти зареєструватися на вибори тим, хто самостійно цього зробити не може, та зазначили, що для них це найкращий подарунок на річницю шлюбу.